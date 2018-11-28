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На Одещині через воєнний стан ППО переводять у режим готовності

Середа, 28 листопада 2018, 11:36

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов заявив, що через введення воєнного стану у регіоні будуть посилені заходи безпеки, зокрема буде переведена у режим готовності система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє прес-служба Одеської ОДА.

За його словами, наразі є зрозумілий перелік дій.

"Серед них – підсилимо заходи з інформаційної та кібербезпеки. Приводимо в режим готовності протиповітряну оборону. Прикордонники посилять охорону державного кордону", - сказав Степанов.

Очільник Одеської ОДА додав, що підстав для паніки немає і  якщо не буде відкритого вторгнення Росії, то ніякого обмеження громадянських прав не станеться.

Він наголосив, що конфіскації майна, примусової трудової повинності чи поселення військових у квартирах цивільних не планується.

Як повідомлялося, 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні".

Депутати ухвалили цей законопроект 26 листопада.

Ним затверджується указ президента від 26 листопада 2018 року №393 "Про введення воєнного стану в Україні" з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Згідно з додатком до законопроекту, воєнний стан в Україні запроваджується із 14-ї години 26 листопада 2018 року строком на 30 діб – до 14-ї дня 26 грудня 2018 року.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

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Українська правда

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Теми: Одеська областьВоєнний стан
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