В Одесской области из-за военного положения ПВО переводят в режим готовности

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что из-за введения военного положения в регионе будут усилены меры безопасности, в частности, будет переведена в режим готовности система противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

По его словам, сейчас есть понятный перечень действий.

"Среди них - усилим меры по информационной и кибербезопасности. Приводим в режим готовности противовоздушную оборону. Пограничники усилят охрану государственной границы", - сказал Степанов.

Глава Одесской ОГА добавил, что оснований для паники нет и если не будет открытого вторжения России, то никакого ограничения гражданских прав не произойдет.

Он отметил, что конфискации имущества, принудительной трудовой повинности или поселения военных в квартирах гражданских не планируется.

Как сообщалось, 28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".

Депутаты приняли этот законопроект 26 ноября.

Им утверждается указ президента от 26 ноября 2018 года №393 "О введении военного положения в Украине" со следующей оговоркой: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Согласно обнародованному приложению к законопроекту, военное положение в Украине вводится с 14 часов 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток – до 14 дня 26 декабря 2018 года.

Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

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