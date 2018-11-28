Командувач об'єднаних сил звернувся до мешканців Донбасу через воєнний стан

Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв запевняє мешканців Донецької та Луганської областей, що запровадження воєнного стану не вплине на їхнє життя.

Звернення командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва оприлюднив 28 листопада прес-центр штабу ООС у Facebook.

Він зауважив, що воєнний стан фактично не вплине на життя цивільного населення, адже Донецька і Луганська області майже в такому режимі живуть останні кілька років.

"Звертаючись до кожного жителя Донеччини і Луганщини, хотів би сказати: ситуація в районі проведення ООС повністю контрольована. Зберігайте спокій. Не збирайте й не розповсюджуйте фейки та плітки, довіряйте лише офіційним джерелам інформації", – наголосив Наєв.

Командувач ООС зазначив, що більшість заходів, які будуть реалізовані в рамках воєнного стану, стосуються військових частин ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони, які включені до складу Об'єднаних сил.

Зазначається, що ОС продовжать обороняти території і стримувати збройну агресію Російської Федерації.

У штатному режимі працюють і працюватимуть підприємства та установи, школи, дитсадки, лікарні, об’єкти соціальної сфери, КПВВ тощо.

Також залишається без змін порядок перетину блокпостів.

"Про будь-які зміни щодо заходів правового режиму воєнного стану буде повідомлено додатково", – пообіцяв Наєв.

Як повідомлялося, раніше 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження його ж указу "Про введення воєнного стану в Україні".

Воєнний стан, згідно прийнятому 26 листопада парламентом закону, вводиться в 10 областях України - до переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

Читайте також 30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?