Командующий ОС обратился к жителям Донбасса в связи с военным положением
Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев уверяет жителей Донецкой и Луганской областей, что введение военного положения не повлияет на их жизнь.
Обращение командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева обнародовал 28 ноября пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Он отметил, что военное положение фактически не повлияет на жизнь гражданского населения, ведь Донецкая и Луганская области почти в таком режиме живут последние несколько лет.
"Обращаясь к каждому жителю Донецкой и Луганской, хотел бы сказать: ситуация в районе проведения ООС полностью контролируется. Сохраняйте спокойствие. Не собирайте и не распространяйте фейки и сплетни, доверяйте только официальным источникам информации", – подчеркнул Наев.
Командующий ООС отметил, что большинство мер, которые будут реализованы в рамках военного положения, касающиеся военных частей ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны, которые включены в состав Объединенных сил.
Отмечается, что ОС продолжат защищать территории и сдерживать вооруженную агрессию Российской Федерации.
В штатном режиме работают и будут работать предприятия и учреждения, школы, детсады, больницы, объекты социальной сферы, КПВВ тому подобное.
Также остается без изменений порядок пересечения блокпостов.
"О любых изменениях относительно мер правового режима военного положения будет сообщено дополнительно", – пообещал Наев.
Как сообщалось, ранее 28 ноября президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении его же указа "О введении военного положения в Украине".
Военное положение, согласно принятому 26 ноября парламентом закону, вводится в 10 областях Украины – в перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.
Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.
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