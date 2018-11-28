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Дефіциту продуктів під час воєнного стану не буде – Мінагрополітики

Середа, 28 листопада 2018, 12:51

Міністерство аграрної політики запевняє, що 30-денний воєнний стан не спричинить дефіциту продовольства, оскільки пропозиція продуктів значно перевищує попит.

Про це у колонці на "Економічній правді" написав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.

"Ми ведемо регулярну статистику щодо забезпечення регіонів основними продуктами харчування. Пропозиція продуктів значно перевищує попит, підстав для занепокоєння немає", - написав він.

Мартинюк відзначив, що 26 листопада працівники міністерства провели "суто обивательський моніторинг ситуації" в роздрібних мережах у різних районах столиці і "не зафіксували атипових сплесків попиту – ніхто по 10 пачок солі додому не ніс".

"Продукції більш ніж достатньо за всіма базовими категоріями, і вона доступна в будь-який момент. А в разі спекулятивного росту цін у нас є широкий інструментарій для їх гасіння", - запевнив перший заступник міністра.

Мартинюк також навів баланси попиту і пропозиції за основними продуктами харчування.

    1. Борошно пшеничне: очікуваний попит на листопад 2018 – січень 2019 року становить 500,5 тисячі тонн, пропозиція ресурсу на цей період – 552,7 тисячі тонн. Профіцит.
    2. Крупа гречана: очікуваний попит 25,4 тисячі тонн, пропозиція ресурсу – 35,3 тисячі тонн. Профіцит.
    3. Свинина: очікуваний попит – 162,5 тисячі тонн, пропозиція ресурсу – 188,4 тисячі тонн. Профіцит.
    4. М'ясо птиці: очікуваний попит 232,7 тисячі тонн, пропозиція ресурсу – 565 тисяч тонн. Профіцит.
    5. Яйця курячі: очікуваний попит – 2,7 мільярда штук, пропозиція ресурсу – 4,3 мільярда штук. Профіцит.
    6. Олія соняшникова: очікуваний попит – 137,3 тисячі тонн, пропозиція ресурсу – 973,7 тисячі тонн. Профіцит.
    7. Цукор: очікуваний попит – 411,9 тисячі тонн, пропозиція ресурсу – 1,46 мільйона тонн. Профіцит.
    8. Овочі борщового набору (сумарно картопля + буряк + капуста + цибуля + морква): очікуваний попит 2,42 мільйона тонн, пропозиція ресурсу – 14,9 мільйона тонн. Профіцит

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження його ж указу "Про введення воєнного стану в Україні".

Воєнний стан вводиться в 10 областях України (Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Вінницькій).

Відповідний закон 26 листопада ухвалила Верховна Рада.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

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Українська правда
Теми: Воєнний станпродукти
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