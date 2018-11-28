Дефицита продуктов во время военного положения не будет – Минагрополитики

Министерство аграрной политики уверяет, что 30-дневное военное положение не повлечет дефицита продовольствия, поскольку предложение продуктов значительно превышает спрос.

Об этом в колонке на "Экономической правде" написал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

"Мы ведем регулярную статистику по обеспечению регионов основными продуктами питания. Предложение продуктов значительно превышает спрос, оснований для беспокойства нет", - написал он.

Мартынюк отметил, что 26 ноября работники министерства провели "чисто обывательский мониторинг ситуации" в розничных сетях в разных районах столицы и "не зафиксировали атипичных всплесков спроса – никто по 10 пачек соли домой не нес".

"Продукции более чем достаточно по всем базовыми категориями, и она доступна в любой момент. А в случае спекулятивного роста цен у нас есть широкий инструментарий для их тушения", - заверил первый замминистра.

Мартынюк также привел балансы спроса и предложения по основным продуктам питания.

Мука пшеничная: ожидаемый спрос на ноябрь 2018 – январь 2019 составляет 500,5 тысячи тонн, предложение ресурса на этот период – 552,7 тысячи тонн. Профицит. Крупа гречневая: ожидаемый спрос 25,4 тысячи тонн, предложение ресурса – 35,3 тысячи тонн. Профицит. Свинина: ожидаемый спрос – 162,5 тысячи тонн, предложение ресурса – 188,4 тысячи тонн. Профицит. Мясо птицы: ожидаемый спрос 232,7 тысячи тонн, предложение ресурса – 565 тысяч тонн. Профицит. Яйца куриные: ожидаемый спрос – 2,7 миллиарда штук, предложение ресурса – 4,3 миллиарда штук. Профицит. Масло подсолнечное: ожидаемый спрос – 137,3 тысячи тонн, предложение ресурса – 973,7 тысячи тонн. Профицит. Сахар: ожидаемый спрос – 411,9 тысячи тонн, предложение ресурса – 1,46 миллиона тонн. Профицит. Овощи борщевого набора (суммарно картофель + свекла + капуста + лук + морковь): ожидаемый спрос 2,42 миллиона тонн, предложение ресурса – 14,9 миллиона тонн. Профицит.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении его же указа "О введении военного положения в Украине".

Военное положение вводится в 10 областях Украины (Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой).

Соответствующий закон 26 ноября приняла Верховная Рада.

Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

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