Порошенко пообіцяв підвищені виплати військовим, якщо РФ нападе на суші

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Середа, 28 листопада 2018, 14:17

Президент Петро Порошенко заявив, що у разі наземного нападу Росії на Україну, військові будуть отримувати підвищене грошове забезпечення з дня початку агресії, а не з 1 січня, як планувалося.

Відповідне доручення він дав під час відвідання 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ на Чернігівщині, повідомив президент у Facebook.

"У разі факту наземної агресії РФ проти України на суходолі, дав завдання підготувати документи та запровадити підвищене грошове забезпечення для українських військових не з 1 січня, як планувалося, а з дня початку агресії", - написав він.

Порошенко наголосив, що зранку 29 листопада, цю пропозицію треба внести у план заходів.

Як повідомлялося, 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні".

Депутати ухвалили цей законопроект 26 листопада.

Ним затверджується указ президента від 26 листопада 2018 року №393 "Про введення воєнного стану в Україні" з таким застереженням: воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Згідно з додатком до законопроекту, воєнний стан в Україні запроваджується із 14-ї години 26 листопада 2018 року строком на 30 діб – до 14-ї дня 26 грудня 2018 року.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

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Українська правда

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Теми: Порошенко президент Росія війна
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