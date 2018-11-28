Окупанти арештували капітана українського катера "Нікополь"

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Середа, 28 листопада 2018, 16:01

Підконтрольний окупантам "суд" у Криму заарештував командира українського бронекатера "Нікополь" Богдана Небилицю.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Запобіжний захід капітану обирав так званий "Київський райсуд Сімферополя".

Строк дії арешту – 25 січня 2019 року.

Небилиця відомий тим, що у 2014 році був одним із курсантів Академії ВМС ім. Нахімова у Севастополі, які відмовилися перейти на бік Росії.

У середу 28 листопада окупанти заарештували на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Росіяни закидають українцям порушення кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Їх звинувачують за ст. 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону).

Україна визнала їх військовополоненими і вимагає негайно відпустити.

На бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ", "Нікополь" перебувало 24 українські моряки.

27 листопада журналіст опублікував імена всіх українських військовополонених.

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Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Теми: Крим Росія окупація
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