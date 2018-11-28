Оккупанты арестовали капитана украинского катера "Никополь"

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Среда, 28 ноября 2018, 16:01

Подконтрольный оккупантам "суд" в Крыму арестовал командира украинского бронекатера "Никополь" Богдана Небылицу.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Меру пресечения капитану выбирал так называемый "Киевский райсуд Симферополя".

Срок действия ареста – 25 января 2019 года.

Небылица известен тем, что в 2014 году был одним из курсантов Академии ВМС им. Нахимова в Севастополе, которые отказались перейти на сторону России.

В среду 28 ноября оккупанты арестовали на 2 месяца 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России в районе Керченского пролива.

Россияне обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

На бортах трех захваченных РФ судов "Никополь", "Бердянск", "Яны Капу" находилось 24 украинских моряка.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

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Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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Что такое военное положение, как оно может повлиять на будущие выборы, работу СМИ и мои права?

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Темы: Крым Росcия оккупация
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