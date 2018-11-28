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Міноборони: Якщо люди в камуфляжі прийдуть забирати житло – викликайте поліцію

Середа, 28 листопада 2018, 15:15

Запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а  якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.  

Про це на брифінгу 28 листопада заявив заступник начальника Генштабу Збройних Сил України генерал-майор Родіон Тимошенко.  

"Обмежень (прав громадян в указі про воєнний стан – ред.) стосовно того питання, яке ви задали (про вилучення авто чи житла на користь війська – ред.), немає. Ми не передбачаємо вилучення... чи інші заходи, як то запровадження комендантської години і таке інше. На даний момент офіційних правових підстав для цього немає", - сказав Тимошенко.  

У свою чергу  заступник міністра оборони Іван Руснак закликав громадян у таких випадках викликати поліцію.  

"Якщо ж хтось камуфляжі прийшов забирати корову чи машину, чи що – то поруч є поліція. Звертайтеся до поліції – і таких негідників просто треба арештовувати і далі розбиратись", - сказав Руснак.

Він також запевнив, що в Міноборони "достатньо засобів і транспорту, щоб виконати всі перевезення, які заплановані".

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження його ж указу "Про введення воєнного стану в Україні".

Воєнний стан вводиться в 10 областях України(Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Вінницькій).

Відповідний закон 26 листопада ухвалила Верховна Рада.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

Читайте також 30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан

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Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Воєнний станнерухомістьМіноборони
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