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Минобороны: Если люди в камуфляже придут забирать жилье – вызывайте полицию

Среда, 28 ноября 2018, 15:15

Введение военного положения не предусматривает конфискации частного имущества граждан, а если люди в форме придут забирать авто или жилье – надо вызывать полицию.

Об этом на брифинге 28 ноября заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Родион Тимошенко.

"Ограничений (прав граждан в указе о военном положении – ред.) относительно того вопроса, который вы задали (об изъятии авто или жилья в пользу войска – ред.), нет. Мы не предполагаем изъятие… или другие меры, как то введение комендантского часа и прочее. На данный момент официальных правовых оснований для этого нет ", - сказал Тимошенко.

В свою очередь заместитель министра обороны Иван Руснак призвал граждан в таких случаях вызывать полицию.

"Если же кто-то камуфляже пришел забирать корову или машину, или что – то рядом есть полиция. Обращайтесь в полицию – и таких негодяев просто надо арестовывать и дальше разбираться", - сказал Руснак.

Он также заверил, что в Минобороны "достаточно средств и транспорта, чтобы выполнить все запланированные перевозки".

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении его же указа "О введении военного положения в Украине".

Военное положение вводится в 10 областях Украины (Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой).

Соответствующий закон 26 ноября приняла Верховная Рада.

Стимулом к введению военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

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Ирина Балачук, УП
Темы: Военное положениенедвижимостьМинобороны
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