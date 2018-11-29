Росія переступила межу – посол США

Російська Федерація захопленням українських кораблів переступила межу, офіційно підтвердивши свою участь в агресії проти України.

Про це заявила надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович на ІІ Міжнародній конференції з морської безпеки, повідомляє "Укрінформ".

"Росія в неділю переступила межу. Скептики, посадовці більше вже не можуть заперечувати те, що ми знаємо. Ці ниточки, які контролюють конфлікт – чи це зелені чоловічки, чи сепаратисти – можна відстежити чітко", - наголосила вона.

"Москва визнала свої дії, і це перша відкрита російська атака, перший напад на українські ВМС, що перевело конфлікт із суходолу на море. Цей напад являє собою небезпечну сентенцію і є частиною схеми російських дій", - додала Йованович.

Посол нагадала, що Росія 5 років веде війну, яка призвела до понад 10 тисяч втрачених життів.

"Росія намагалась подати вигадані підстави, пояснюючи, що вона не бере участі в цьому конфлікті. Росія прогнозовано вдавалась до дезінформації, різні посадовці знаходили різні пояснення, щоб спантеличити громадськість, пресу і іноземних держслужбовців. Тут не має бути спантеличення, адже факти є чіткими", - наголосила Йованович.

Посол наголосила, що захоплення українських моряків є порушенням міжнародного права.

"Ми закликаємо Росію припинити ескалацію тієї обстановки, яку створила Росія, повернути Україні затриманих членів екіпажу кораблів", - наголосила Йованович.

Посол запевнила, що США підтримують право України відстоювати свої права.

"Ми будемо продовжувати стояти поруч українського народу проти російської агресії. І наша підтримка не лише словесна",- підсумувала Йованович.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

Після цього президент Петро Порошенко видав указ про введення воєнного стану в Україні до 26 грудня, а Верховна Рада затвердила його.

Воєнний стан вводиться в 10 областях України: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Вінницькій.

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