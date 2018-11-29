Россия переступила черту – посол США

Российская Федерация захватом украинских кораблей переступила черту, официально подтвердив свое участие в агрессии против Украины.

Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович на II Международной конференции по морской безопасности, сообщает "Укринформ".

"Россия в воскресенье переступила черту. Скептики, чиновники больше уже не могут отрицать то, что мы знаем. Эти ниточки, которые контролируют конфликт – будь то зеленые человечки, или сепаратисты, – можно отследить четко", - подчеркнула она.

"Москва признала свои действия, и это первая открытая российская атака, первое нападение на украинские ВМС перевело конфликт с суши на море. Это нападение представляет собой опасную сентенцию и является частью схемы российских действий", - добавила Йованович.

Посол напомнила, что Россия 5 лет ведет войну, которая привела к более чем 10 тысячам потерянных жизней.

"Россия пыталась подать вымышленные основания, объясняя, что она не участвует в этом конфликте. Россия прогнозируемо прибегала к дезинформации, различные должностные лица находили разные объяснения, чтобы сбить с толку общественность, прессу и иностранных госслужащих. Это не должно озадачивать, ведь факты четкие", - подчеркнула Йованович.

Посол отметила, что захват украинских моряков является нарушением международного права.

"Мы призываем Россию прекратить эскалацию той обстановки, которую создала Россия, вернуть Украине задержанных членов экипажа кораблей", - подчеркнула Йованович.

Посол заверила, что США поддерживают право Украины отстаивать свои права.

"Мы будем продолжать стоять рядом с украинским народом против российской агрессии. И наша поддержка не только словесная", - подытожила Йованович.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

После этого президент Петр Порошенко издал указ о введении военного положения в Украине до 26 декабря, а Верховная Рада утвердила его.

Военное положение вводится в 10 областях Украины – Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой.

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