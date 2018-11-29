Українські кораблі були цілеспрямовано обстріляні некерованими ракетами з винищувачів Російської Федерації у Керченській протоці 25 листопада.

Про це на брифінгу 29 листопада заявив заступник голови СБУ Олег Фролов.

Він також продемонстрував запис перехоплених розмов російських пілотів у Керченській протоці 25 листопада.

"Ці перемовини не залишають жодних сумнівів, що російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів. В цих перемовинах чітко вказується на використання двох "карандашів" (некерованих ракет) як з боку Су-30, так і з боку Ка-52", - сказав Фролов.

Він додав, що російські військові використали українські кораблі як мішень.

"Українські кораблі стали мішенню, де російські вояки зухвало відпрацювали свої навички застосування різних видів озброєнь", - сказав Фролов.

За його словами, повітряні судна використали зброю, виконали завдання та повернулися до пункту постійної дислокації.

Фролов переконаний, що "українські військовослужбовці вижили дивом, адже зазнали 6 видів нападу".

"А саме: таран українського буксиру "Яни Капу" російським кораблем "Дон" прикордонного управління ФСБ РФ, бойове застосування двох ракет російським багатоцільовим винищувачем Су-30, бойове застосування двох ракет російським розвідувально-ударним гелікоптером Ка-52 , застосування росіянами крупнокаліберного корабельного озброєння – вогонь вівся по рубці, де перебували моряки, штурм українських моряків спецназом з застосуванням фізичного насильства", - розповів Фролов.

Він додав, що шостий вид насильства триває зараз – це фізичний і морально-психологічний тиск та незаконний арешт 24 українських військовослужбовців, відмова у допуску та приховування інформації про стан здоров'я 3 поранених.

За словами Фролова, СБУ продовжує документувати злочини Росії проти українських військових і вже оголосила підозру 8 представникам прикордонних служб ФСБ та збройних сил РФ, що видавали накази нападу.

"Серед них адмірал та контр-адмірал прикордонного управління ФСБ РФ", - сказав представник СБУ.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 437 (ведення агресивної війни), ст.15 (замах на злочин) та ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

СБУ працює над встановленням всіх російських військовослужбовців, причетних до нападу на українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

Після цього президент Петро Порошенко видав указ про введення воєнного стану в Україні до 26 грудня, а Верховна Рада затвердила його.

Воєнний стан вводиться в 10 областях України: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Вінницькій.

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