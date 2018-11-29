Українські кораблі були цілеспрямовано обстріляні некерованими ракетами з літаків Російської Федерації у Керченській протоці.

Про це на брифінгу 29 листопада заявив заступник голови СБУ Олег Фролов.

Він також продемонстрував запис перехоплених розмов російських пілотів у Керченській протоці 25 листопада.

"Ці перемовини не залишають жодних сумнівів, що російське військове керівництво свідомо віддавало наказ на застосування зброї проти українських кораблів. В цих перемовинах чітко вказується на використання двох "карандашів" (некерованих ракет) як з боку Су-30, так і з боку К-52", - сказав Фролов.

Він додав, що російські військові використали українські кораблі як мішень.

"Українські кораблі стали мішенню, де російські вояки зухвало відпрацювали свої навички застосування різних видів озброєнь", - сказав Фролов.

За його словами, повітряні судна використали зброю – виконали завдання та повернулися до пункту постійної дислокації.

Фролов переконаний, що "українські військовослужбовці вижили дивом, адже зазнали 6 видів нападу".

"А саме: таран українського буксиру "Яни Капу" російським кораблем "Дон" прикордонного управління ФСБ РФ, бойове застосування двох ракет російським багатоцільовим винищувачем Су-30, бойове застосування двох ракет російським розвідувально-ударним гелікоптером Ка-52 , застосування росіянами крупнокаліберного корабельного озброєння – вогонь вівся по рубці, де перебували моряки, штурм українських моряків спецназом з застосуванням фізичного насильства", - розповів Фролов.

Він додав, що шостий вид насильства триває заразі – це фізичний і морально-психологічний тиск та незаконний арешт 24 українських військовослужбовців, відмова у допуску та приховування інформації про стан здоров'я 3 поранених.

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