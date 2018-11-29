СБУ: Российские истребители целенаправленно обстреляли наши корабли

Украинские корабли были целенаправленно обстреляны неуправляемыми ракетами с истребителей Российской Федерации в Керченском проливе.

Об этом на брифинге 29 ноября заявил заместитель главы СБУ Олег Фролов.

Он также продемонстрировал запись перехваченных разговоров российских пилотов в Керченском проливе 25 ноября.

"Эти переговоры не оставляют никаких сомнений, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей. В этих переговорах четко указывается на использование двух "карандашей" (неуправляемых ракет) как со стороны Су-30, так и со стороны Ка-52 ", - сказал Фролов.

Он добавил, что российские военные использовали украинские корабли в качестве мишени.

"Украинские корабли стали мишенью, где российские вояки вызывающе отработали свои навыки применения различных видов вооружений", - сказал Фролов.

По его словам, воздушные суда использовали оружие, выполнили задание и вернулись в пункт постоянной дислокации.

Фролов убежден, что "украинские военнослужащие выжили чудом, поскольку подверглись 6 видам нападений".

"А именно: таран украинского буксира "Яны Капу" российским кораблем "Дон" пограничного управления ФСБ РФ, боевое применение двух ракет российским многоцелевым истребителем Су-30, боевое применение двух ракет российским разведывательно-ударным вертолетом Ка-52, применение россиянами крупнокалиберного корабельного вооружения – огонь велся по рубке, где находились моряки, штурм украинских моряков спецназом с применением физического насилия", - рассказал Фролов.

Он добавил, что шестой вид насилия продолжается и сейчас – это физическое и морально-психологическое давление и незаконный арест 24 украинских военнослужащих, отказ в допуске и сокрытие информации о состоянии здоровья 3 раненых.

По словам Фролова, СБУ продолжает документировать преступления России против украинских военных и уже объявила подозрение 8 представителям пограничных служб ФСБ и вооруженных сил РФ, которые давали приказы нападать.

"Среди них адмирал и контр-адмирал пограничного управления ФСБ РФ", - сказал представитель СБУ.

Уголовное производство расследуется по ст. 437 (ведение агрессивной войны), ст.15 (покушение на преступление) и ст. 115 (умышленное убийство) УК.

СБУ работает над установлением всех российских военнослужащих, причастных к нападению на украинских моряков.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

После этого президент Петр Порошенко издал указ о введении военного положения в Украине до 26 декабря, а Верховная Рада утвердила его.

Военное положение вводится в 10 областях Украины – Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой.

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