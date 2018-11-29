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Воєнний стан: на Азові посилюють охорону портів та контроль за рухом суден

Четвер, 29 листопада 2018, 13:26

На Херсонщині в умовах введеного в регіоні воєнного стану запроваджується посилений контроль за роботою морських портів та рухом суден.

Про це поінформував у четвер на брифінгу в Херсонській облдержадміністрації після завершення засідання Ради оборони Херсонської області голова ОДА Андрій Гордєєв, повідомляє "Укрінформ".

"Морські порти відносяться до об'єктів критичної інфраструктури, які підлягають в такий період особливій увазі і охороні. Відповідно, ці порти включено в план заходів по охороні таких об'єктів силами бригади територіальної оборони, а так само Національної поліції, Національної гвардії та іншими", - сказав Гордєєв.

Він зазначив, що порти Херсонщини під час воєнного стану не припинятимуть свою роботу, і рух суден не обмежуватиметься.

"Рух буде, посилений контроль за ним", - наголосив голова ОДА.

На території Херсонської області знаходяться Херсонський та Скадовський морські торговельні порти і портопункти у Генічеську та Хорлах.

Україна ввела воєнний стан в 10 областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного і Азовського морів.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Воєнний станХерсонська областьАзовське моретранспорт
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