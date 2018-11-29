Военное положение: на Азове усиливают охрану портов и контроль за судами

В Херсонской области в условиях введенного в регионе военного положения вводится усиленный контроль за работой морских портов и движением судов.

Об этом сообщил в четверг на брифинге в Херсонской облгосадминистрации после завершения заседания Совета обороны Херсонской области председатель ОГА Андрей Гордеев, сообщает "Укринформ".

"Морские порты относятся к объектам критической инфраструктуры, которые подлежат в такой период особому вниманию и охране. Соответственно, эти порты включены в план мероприятий по охране таких объектов силами бригады территориальной обороны, а так же Национальной полиции, Национальной гвардии и прочими", - сказал Гордеев.

Он отметил, что порты Херсонщины во время военного положения прекращать свою работу не будут, и движение судов не будет ограничиваться.

"Движение будет, усиленный контроль за ним", - отметил председатель ОГА.

На территории Херсонской области находятся Херсонский и Скадовский морские торговые порты и портопункты в Геническе и Хорлах.

Украина ввела военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

Причиной введения военного положения послужило то, что 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

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