Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МінТОТ показав наслідки блокування Росією Керченської протоки

Четвер, 29 листопада 2018, 16:13
МінТОТ показав наслідки блокування Росією Керченської протоки

У районі Керченської протоки з 25 по 27 листопада виявили надзвичайно велике скупчення кораблів, які не можуть зайти у порти Бердянська та Маріуполя через блокування Росією проходу.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб з посиланням на дані дистанційного зондування ділянки протоки.

"Так, в період з 25 по 27 листопада кількість кораблів у Керченській протоці та поблизу неї збільшилась у більш ніж 2,5 рази – зі 167 до 421 корабля", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що мова йде як про українські, так і про іноземні судна. 

 

"Через блокування та перегородження Російською Федерацією проходу Керченською протокою, яка відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року використовується для міжнародного судноплавства, українські та іноземні торгові судна вимушені залишатися в акваторії Чорного та Азовського морів без подальшої можливості заходження до портів Бердянська та Маріуполя", - відзначили у МінТОТ.

У міністерстві наголосили, що такі дії Росії можуть свідчити про навмисне порушення норм Конвенції ООН з морського права 1982 року та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року.

"Також Російська Федерація аналогічним чином порушує право на свободу судноплавства та на мирний прохід третіх держав, судна яких знаходяться на вході чи виході з Азовського моря. Згадані Конвенція та Договір надають такі самі права торгівельним суднам третіх держав, якими користується Україна та Росія", - підсумували у МінТОТ.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

Читайте також: 30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан

Що таке воєнний стан, як він може вплинути на майбутні вибори, роботу ЗМІ і мої права?

"Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти"

Українська правда
Теми: Азовське мореРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Азовське море
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Росія створює "філіал" Чорноморського флоту у Маріуполі – ЦНС
На Арабатській стрілці другий день поспіль лунають вибухи
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: