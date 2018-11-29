МінТОТ показав наслідки блокування Росією Керченської протоки

У районі Керченської протоки з 25 по 27 листопада виявили надзвичайно велике скупчення кораблів, які не можуть зайти у порти Бердянська та Маріуполя через блокування Росією проходу.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб з посиланням на дані дистанційного зондування ділянки протоки.

"Так, в період з 25 по 27 листопада кількість кораблів у Керченській протоці та поблизу неї збільшилась у більш ніж 2,5 рази – зі 167 до 421 корабля", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що мова йде як про українські, так і про іноземні судна.

"Через блокування та перегородження Російською Федерацією проходу Керченською протокою, яка відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року використовується для міжнародного судноплавства, українські та іноземні торгові судна вимушені залишатися в акваторії Чорного та Азовського морів без подальшої можливості заходження до портів Бердянська та Маріуполя", - відзначили у МінТОТ.

У міністерстві наголосили, що такі дії Росії можуть свідчити про навмисне порушення норм Конвенції ООН з морського права 1982 року та Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року.

"Також Російська Федерація аналогічним чином порушує право на свободу судноплавства та на мирний прохід третіх держав, судна яких знаходяться на вході чи виході з Азовського моря. Згадані Конвенція та Договір надають такі самі права торгівельним суднам третіх держав, якими користується Україна та Росія", - підсумували у МінТОТ.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

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