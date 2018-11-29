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МинТОТ показал последствия блокирования Россией Керченского пролива

Четверг, 29 ноября 2018, 16:13
МинТОТ показал последствия блокирования Россией Керченского пролива

В районе Керченского пролива с 25 по 27 ноября обнаружили чрезвычайно большое скопление кораблей, которые не могут зайти в порты Бердянска и Мариуполя из-за блокирования Россией прохода.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц со ссылкой на данные дистанционного зондирования участка пролива.

"Так, в период с 25 по 27 ноября количество кораблей в Керченском проливе и вблизи него увеличилось более чем в 2,5 раза – с 167 до 421 корабля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет как об украинских, так и об иностранных судах. 

 

"Из-за блокирования и преграждения Российской Федерацией прохода Керченским проливом, который в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года используется для международного судоходства, украинские и иностранные торговые суда вынуждены оставаться в акватории Черного и Азовского морей без дальнейшей возможности захода в порты Бердянска и Мариуполя", - отметили в МинТОТ.

В министерстве добавили, что такие действия России могут свидетельствовать об умышленном нарушении норм Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года.

"Также Российская Федерация аналогичным образом нарушает право на свободу судоходства и на мирный проход третьих государств, суда которых находятся на входе или выходе из Азовского моря. Упомянутые Конвенция и Договор предоставляют такие же права торговым судам третьих государств, которыми пользуется Украина и Россия", - подытожили в МинТОТ.

Напомним,  25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.

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Темы: Азовское мореРосcия
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