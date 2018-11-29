У Держдумі РФ відреагували на відмову Трампа зустрітись з Путіним

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що скасування президентом США Дональдом Трампом двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним на саміті G20 в Аргентині "вкрай прикре рішення", але "невідомо, кому від цього стане гірше".

Про це пише російське видання ТАСС.

29 листопада президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полонених українських моряків. Про своє рішення він написав у Twitter.

"Скасування Трампом зустрічі з Путіним - це чергова твіттерна антидипломатія, такий своєрідний піар-хід, напевно продавлений опонентами Росії всередині США. Я очікував, що все-таки зустріч відбудеться хоча б в усіченому за часом форматі. Але це власне рішення Трампа, яке йде повністю в руслі антиросійської політики", - сказав Слуцький журналістам в четвер.

На думку глави комітету Держдуми, вхід українських суден в Керченську протоку "мав на меті зрив можливих російсько-американських контактів на вищому рівні".

"Це прикро, тому що зустріч могла б бути дуже корисною ... Тим не менш, не варто засмучуватися, можливо, якийсь компроміс буде знайдений", - сказав Слуцький.

При цьому він додав, що "якщо зустрічі не буде, ще невідомо, кому від цього стане гірше".

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.