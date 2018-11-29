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В Госдуме РФ отреагировали на отказ Трампа встретиться с Путиным

Четверг, 29 ноября 2018, 21:41
Фото: Еpa Еuropean Рressphoto Аgency

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отмена президентом США Дональдом Трампом двусторонней встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине "крайне досадное решение", но "неизвестно, кому от этого станет хуже".

Об этом пишет российское издание ТАСС.

29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за плененных украинских моряков. О своем решении он написал в Twitter.

"Отмена Трампом встречи с Путиным - это очередная твиттерная антидипломатия, такой своеобразный пиар-ход, наверняка продавленный оппонентами России внутри США. Я ожидал, что все-таки встреча состоится хотя бы в усеченном по времени формате. Но это собственное решение Трампа, которое идет полностью в русле антироссийской политики", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

По мнению главы комитета, заход украинских судов в Керченский пролив "имел целью срыв возможных российско-американских контактов на высшем уровне".

"Это досадно, так как встреча могла бы быть очень полезной … Тем не менее, не стоит расстраиваться, возможно, некий компромисс будет найден", - сказал Слуцкий.

При этом он добавил, что "если встречи не будет, еще неизвестно, кому от этого станет хуже".

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 или 6 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.

Темы: ТрампПутинСШАГосдума
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