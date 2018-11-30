Частину захоплених моряків хочуть перевести в Лефортово – Клімкін

Російська Федерація робить спроби переправити частину українських моряків, захоплених у Керченській протоці, у СІЗО Лефортово.

Про це на нараді щодо посилення обороноздатності за участю президента 30 листопада заявив міністр МЗС Павло Клімкін.

"Ми знаємо, що Росія здійснює спроби щодо переведення деяких з них (захоплених моряків – ред.) в Лефортово", - сказав він.

Міністр запевнив, що українські консули готові до того, "оскільки у нас там є доступ".

"Ми знаходимось у постійному зв’язку з Червоним хрестом, він вже надіслав до Москви вимогу щодо допуску до наших моряків. Причому як фізичного допуску, так і, звичайно, медичного допуску. Бо ми не знаємо, який фізичний і психологічний тиск на них чиниться. Ми повинні отримати незалежну інформацію", - сказав Клімкін.

Він також додав, що Україна активізувала своїх міжнародних партнерів, щоб "вони з нами працювали з метою отримання якнайшвидшого доступу до моряків".

Клімкін вкотре підкреслив, що всі захоплені моряки є військовополоненими, і додав, що Україна 29 листопада "надіслала дуже детальний документ" до міжнародного арбітражу у Гаазі щодо ситуації у Керченській протоці 25 листопада.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

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