Часть захваченных моряков хотят перевести в Лефортово – Климкин

Российская Федерация пытается переправить часть украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, в СИЗО Лефортово.

Об этом на совещании по усилению обороноспособности с участием президента 30 ноября заявил министр МИД Павел Климкин.

"Мы знаем, что Россия предпринимает попытки по переводу некоторых из них (захваченных моряков – ред.) в Лефортово", - сказал он.

Министр заверил, что украинские консулы готовы к этому, "поскольку у нас там есть доступ".

"Мы находимся в постоянной связи с Красным крестом, он уже направил в Москву требование о допуске к нашим морякам. Причем как о физическом допуске, так и, конечно, медицинском допуске. Поскольку мы не знаем, какое физическое и психологическое давление на них оказывается. Мы должны получить независимую информацию", - сказал Климкин.

Он также добавил, что Украина активизировала своих международных партнеров, чтобы "они с нами работали с целью получения скорейшего доступа к морякам".

Климкин еще раз подчеркнул, что все захваченные моряки являются военнопленными, и добавил, что Украина 29 ноября "направила очень детальный документ" в международный арбитраж в Гааге относительно ситуации в Керченском проливе 25 ноября.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.

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