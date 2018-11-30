Муженко: Українські моряки готові були взяти російського лоцмана

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що українські моряки, яких Росія захопила у Керченській протоці 25 листопада, йшли протокою законно і готові були взяти на борт російського лоцмана.

Про це він сказав на нараді щодо посилення обороноздатності за участю президента 30 листопада, посилаючись на дані радіограм.

"Що стосується додаткових даних щодо проходу наших кораблів через Керченську протоку. Є підтвердження ще двох радіограм 3-58, в яких чітко звучить те, що наш малий броньований катер "Бердянськ" здійснює запит і спілкується з диспетчером поста технічного спостереження берегової охорони Федеральної служби безпеки Російської Федерації", - сказав Муженко.

Він також переповів розмову з радіограми.

"Він (катер "Бердянськ" – ред.) заявляє, що згідно з договорами про співробітництво і про використання Азовського моря і Керченської протоки судна ВМС і судна забезпечення мають право на безпечний прохід Керченською протокою. Щодо лоцмана, (то каже, що – ред.) "готовий прийняти на борт та діяти згідно з планом", - сказав Муженко.

Він наголосив, що повідомлення про проходження Керченської протоки надали "за 4 години до початку переходу, що відповідає процедурі".

Муженко додав, що наразі триває розшифровка радіограм, які передавались у текстовому режимі.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

МінТОТ опублікував карту, на якій видно, що наші кораблі захопили у нейтральних водах.

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