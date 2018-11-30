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Муженко: Украинские моряки готовы были взять российского лоцмана

Пятница, 30 ноября 2018, 09:31

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинские моряки, которых Россия захватила в Керченском проливе 25 ноября, шли проливом законно и готовы были взять на борт российского лоцмана.

Об этом он сказал на совещании по усилению обороноспособности с участием президента 30 ноября, ссылаясь на данные радиограмм.

"Что касается сведений о проходе наших кораблей через Керченский пролив. Есть подтверждение еще двух радиограмм 3-58, в которых четко звучит то, что наш малый бронированный катер "Бердянск" осуществляет запрос и общается с диспетчером поста технического наблюдения береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации", - сказал Муженко.

Он также пересказал разговор с радиограммы.

"Он (катер "Бердянск" – ред.) заявляет, что, согласно договорам о сотрудничестве и об использовании Азовского моря и Керченского пролива, судна ВМС и суда обеспечения имеют право на безопасный проход Керченским проливом. Относительно лоцмана, (то говорит, что – ред.) "готов принять на борт и действовать согласно плану", - сказал Муженко.

Он отметил, что сообщение о прохождении Керченского пролива предоставили "за 4 часа до начала перехода, что соответствует процедуре".

Муженко добавил, что сейчас идет расшифровка радиограмм, которые передавались в текстовом режиме.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.

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Темы: Азовское мореРосcия
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