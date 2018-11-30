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МЗС РФ представило свою версію введення воєнного стану в Україні

П'ятниця, 30 листопада 2018, 10:40

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що в Києві використовують військовий стан, щоб підняти електоральний рейтинг Петра Порошенка

Про це йдеться в Twitter російського відомства.

За її словами, задум "київського режиму і його представників, зокрема, Порошенка" цілком очевидний.

"Він націлений, в першу чергу, на використання воєнного стану для підняття свого падаючого електорального рейтингу в спробі заробити очки на гребені чергової русофобської хвилі", - вважає Захарова.

Також вона зазначила, що воєнний стан ввели в областях, де переважає російськомовне населення, яке нібито не підтримує владу.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація з українськими моряками в Чорному морі - це "провокація чинної української влади" і особисто президента Петра Порошенка.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України, яка наблизилась до Керченської протоки.

Росіяни захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з них, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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Теми: МЗСРосіяУкраїнаВоєнний стан
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