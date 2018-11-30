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МИД РФ представил свою версию введения военного положения в Украине

Пятница, 30 ноября 2018, 10:40

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Киеве используют военное положение, чтобы поднять электоральный рейтинг Петра Порошенко.

Об этом говорится в  Twitter российского ведомства.

По ее словам, замысел "киевского режима и его представителей, в частности, Порошенко" вполне очевиден.

"Он нацелен, в первую очередь, на использование военного положения для поднятия своего падающего электорального рейтинга в попытке заработать очки на гребне очередной русофобской волны", - зсчитает Захарова.

Также она отметила, что военное положение ввели в областях, где преобладает русскоязычное население, которое якобы не поддерживает власть.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с украинскими моряками в Черном море – это "провокация действующей украинской власти" и лично президента Петра Порошенко.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины, которая подошла к Керченскому проливу.

Россияне захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из них, по подтвержденной россиянами информации, получили ранения.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение

Украинская правда
Темы: МИДРосcияУкраинаВоенное положение
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