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Новини дня: про розрив договорів з РФ, обшуки в лаврі та 500 млн євро допомоги від Європи

П'ятниця, 30 листопада 2018, 19:40

Україні виділили 500 млн євро допомоги, в МЗС обіцяють припинення близько 40 договорів з Росією, а СБУ приходила з обшуками до Києво-Печерської лаври — новини, які обговорювали 30 листопада.

Про обмеження на в’їзд для росіян-чоловіків

На час воєнного стану Україна не пропускатиме на свою територію росіян-чоловіків віком від 16-ти до 60 років.

Винятком буде здійснення гуманітарної місії, як то прибуття на похорон.

Про договори з РФ

Найближчим часом буде припинено дію близько 40 двосторонніх договорів між Україною і Росією, — про це сказав міністр закордонних справ Клімкін.

Про судноплавство в Керченській протоці

Росія призупинила на кілька днів прохід суден через Керч-Єнікальський канал через погану погоду.

Про допомогу Україні

Європейська комісія схвалила рішення про виділення Україні першого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги — йдеться про 500 млн євро.

Про інші важливі новини

СБУ проводила обшуки у предстоятеля Києво-Печерської Лаври у межах провадження за статтею про "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі".

У Києві запустили рейковий автобус, що курсуватиме між залізничним вокзалом та аеропортом "Бориспіль". На відриття приїхав Порошенко, Гройсман та Омелян.

Полонених українських моряків, яких Росія обстріляла та захопила у Керченській протоці, посадили в одиночні камери у московському СІЗО "Лефортово".

Томос про автокефалію УПЦ не передбачає перенесення традиційних релігійних свят в Україні — питання зміни церковного календаря з юліанського на григоріанський має вирішувати церква.

Українська правда

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Теми: церкваСБУЄвропаКерчполонені
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