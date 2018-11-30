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Новости дня: о разрыве договоров с РФ, обысках в лавре и 500 млн евро помощи от Европы

Пятница, 30 ноября 2018, 19:40

Украине выделили 500 млн евро помощи, в МИД обещают прекращение около 40 договоров с Россией, а СБУ приходила с обысками в Киево-Печерскую лавру — новости, которые обсуждали 30 ноября.

Об ограничении на въезд для россиян-мужчин

На время военного положения Украина не будет пропускать на свою территорию россиян-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

О договорах с РФ

В ближайшее время будет приостановлено действие около 40 двусторонних договоров между Украиной и Россией, - об этом сказал министр иностранных дел Климкин.

О судоходстве в Керченском проливе

Россия приостановила на несколько дней проход судов через Керчь-Еникальский канал из-за плохой погоды.

О помощи Украине

Европейская комиссия одобрила решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи — речь идет о 500 млн евро.

О других важных новостях

СБУ проводила обыски у предстоятеля Киево-Печерской Лавры в рамках производства по статье о "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной розни".

В Киеве запустили рельсовый автобус — он будет курсировать между железнодорожным вокзалом и аэропортом "Борисполь".

Пленных украинских моряков посадили в одиночные камеры в московском СИЗО "Лефортово".

Томос об автокефалии УПЦ не предусматривает перенос традиционных религиозных праздников в Украине - вопрос изменения церковного календаря с юлианского на григорианский должен решать церковь.

Украинская правда

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Темы: церковьСБУЕвропаКерчьпленные
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