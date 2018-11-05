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Захист Вишинського подав апеляцію

Понеділок, 5 листопада 2018, 09:05

Захист керівника порталу "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського подав апеляцію на продовження його арешту до Апеляційного суду Херсонської області.

Про це адвокат Андрій Доманський повідомив "РИА Новости".

"Поштою відправлено, я ж перебуваю в Києві, а не в Херсоні. Апеляційну скаргу подано поштою – і ми чекаємо відповіді", – повідомив він.

Скаргу подано в Херсонський апеляційний суд. Термін розгляду апеляції поки не призначений.

"Ми сподіваємося, що найближчим часом буде розглянута", – підкреслив адвокат.

Також, за словами Доманського, в понеділок один із адвокатів Вишинського збирається відвідати його в СІЗО Херсона.

Минулого четверга Херсонський міський суд продовжив арешт Вишинського до 28 грудня. Після цього захист мав 5 днів для подачі апеляційної скарги.

15 травня співробітники СБУ спільно з прокуратурою АРК провели обшуки в офісі "РИА Новости-Украина" у Києві й у домівках деяких співробітників агентства.

Вишинського тоді затримали й оголосили йому підозру в державній зраді (ч.1 ст.111 ККУ).

Слідство вважає, що інформація на сайті "РИА Новости-Украина" містила заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського.

Він заявив, що відмовивляється від українського громадянства на користь російського, сподіваючись на видачу його РФ.

6 липня підозрюваному у держзраді  Вишинському повідомили про підозру в незаконному зберіганні зброї.

Служба безпеки України 25 вересня повідомила, що планує оголосити нові підозри у справі Вишинського.

"Українська правда" в Threads

Теми: Вишинськийсуд
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