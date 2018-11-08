НАЗК внесло припис Супрун через ректора медакадемії Харкова

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Четвер, 8 листопада 2018, 10:42

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи ректору Харківської медичної академії післядипломної освіти Олександру Хвисюку, а також виконувачу обов’язків Міністра охорони здоров’я Уляні Супрун стосовно порушень у діяльності ректора.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що ректор академії, отримавши інформацію від чотирьох завідувачів кафедр про працюючих у їх прямому підпорядкуванні близьких їм осіб та про виникнення зумовленого цими обставинами потенційного конфлікту інтересів, не вжив заходів для його врегулювання.

За даними Нацагентства, це є порушенням вимог частин третьої та четвертої статті 28 Закону України "Про запобігання корупції".

"Національне агентство вимагає від в.о. Міністра охорони здоров’я провести службове розслідування та розглянути питання про притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК додають, що від ректора академії вимагається вжити заходів для врегулювання потенційного конфлікту інтересів у відповідних завідувачів кафедр.

Українська правда
Теми: НАЗК Супрун МОЗ
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