НАПК внесло предписание Супрун из-за ректора медакадемии Харькова

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Четверг, 8 ноября 2018, 10:42

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания ректору Харьковской медицинской академии последипломного образования Александру Хвисюку, а также исполняющему обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун относительно нарушений в деятельности ректора.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что ректор академии, получив информацию от четырех заведующих кафедрами о работающих в их прямом подчинении близких им лиц и о возникновении обусловленного этими обстоятельствами потенциального конфликта интересов, не принял мер для его урегулирования.

По данным Нацагентства, это является нарушением требований частей третьей и четвертой статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

"Национальное агентство требует от и.о. Министра здравоохранения провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

В НАПК добавляют, что от ректора академии требуется принять меры для урегулирования потенциального конфликта интересов в соответствующих заведующих кафедр.

Украинская правда
Темы: НАПК Супрун Минздрав
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