Рада планує вдвічі збільшити український контроль на морі

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про прилеглу зону України, який фактично збільшить територію контролю в Чорному морі.

Відповідний законопроект №8361 підтримали 238 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цей законопроект дозволить де-факто в два рази збільшити територію контролю в Чорному морі", - пояснила одна з авторів проекту закону, член фракції "Блоку Петра Порошенко" Ірина Фриз, представляючи ініціативу в парламенті.

"Прилегла зона, згідно з міжнародними нормами, не є ні зоною юрисдикції, ні зоною суверенітету. Однак дана зона є тією ділянкою морського простору, де будь-який прибережна держава може здійснювати обмежений контроль щодо попередження або затримання за (порушення – ред.) певних правил", - пояснила вона.

Згідно із законопроектом, прилеглої зоною України стане морський район, який прилягає до територіального моря України та зовнішня межа якого знаходиться на відстані 24 морських миль (їх відраховують від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України).

Територіальні води України наразі складають 12 миль.

В разі прийняття документа Україна на цій території буде здійснювати контроль і юрисдикцію, необхідні для запобігання порушень митних, фіскальних, імміграційних і санітарних правил, а також для покарання за порушення зазначених правил.

Компетентні державні органи України будуть мати право на прилеглій території зупиняти, оглядати, затримувати і заарештовувати суду і членів екіпажів, якщо є підстави вважати, що судно може порушити українське законодавство.

Згідно із законопроектом, якщо будуть достатні підстави вважати, що іноземне судно порушило українське законодавство і зробило спробу втечі, відповідні органи України зможуть переслідувати його по гарячих слідах з метою затримати.

Відключення автоматичної ідентифікаційної системи в прилеглій зоні усіма суднами, за винятком українських військових кораблів або суден, які здійснюють охорону кордону, буде підставою для зупинки, огляду судна або переслідування по гарячих слідах.

В пояснювальній записці також вказується, що метою цього законопроекту є попередження здійснення контрабандних операцій та нелегальних суднозаходів до закритих портів тимчасово окупованих територій України.