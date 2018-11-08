Метро "Вокзальна" у Києві закривали через неполадки
Четвер, 8 листопада 2018, 16:35
В Києві з технічних причин закрили на вхід станцію метро "Вокзальна".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє КП "Київський метрополітен".
"Станцію "Вокзальна" зачинено на вхід. Технесправність ескалатора. Фахівці з'ясовувують причини зупинки обладнання. Два працюючі ескалатори вивозять пасажирів на вихід", - сказано у повідомленні.
За кілька хвилин в метрополітені повідомили, що станція "Вокзальна" працює у звичайному режимі.
Українська правда