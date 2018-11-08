Метро "Вокзальна" у Києві закривали через неполадки

В Києві з технічних причин закрили на вхід станцію метро "Вокзальна".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє КП "Київський метрополітен".

"Станцію "Вокзальна" зачинено на вхід. Технесправність ескалатора. Фахівці з'ясовувують причини зупинки обладнання. Два працюючі ескалатори вивозять пасажирів на вихід", - сказано у повідомленні.

За кілька хвилин в метрополітені повідомили, що станція "Вокзальна" працює у звичайному режимі.