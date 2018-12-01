Скандал з домаганням студентки: Петров не визнає провину і оскаржуватиме домашній арешт

"Політтехнолог" Володимир Петров, підозрюваний у справі про нібито сексуальні домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки КПІ, не визнає провину за жодним пунктом обвинувачення і планує оскаржувати свій домашній арешт.

Про це "Громадському" повідомив його адвокат Кім Веремейчук.

"Ми не згодні з обраним запобіжним заходом, бо цілодобовий домашній арешт обмежує його право на професію. Він веде ефіри, веде передачі", - заявив адвокат.

На думку Веремейчука, в аргументації сторони обвинувачення є "серйозні розбіжності", зокрема щодо статті 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер) Кримінального кодексу.

"Сторона обвинувачення прямо вказує, що Володимир нікого не прослуховував. На думку сторони обвинувачення, він можливо отримував інформацію про факти телефонного з'єднання, про час з'єднання", - розповів він.

За його словами, покарання за цією статтею передбачене лише за розкриття змісту розмови.

"Водночас адвокат не зміг відповісти на питання, чому суд відправив його клієнта під домашній арешт, а іншого фігуранта справи - блогера Олександра Барабошка - під варту, бо поки немає повного тексту рішення суду.

Веремейчук припустив, що це сталося через те, що у Петрова на утриманні є неповнолітня дочка", - пише "Громадське".

Як повідомлялось, 30 листопада Печерський суд обрав Петрову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 27 січня.

Іншому фігуранту гучної справи про секс-скандал з використанням соцмереж блогеру Олександру Барабошку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 3 мільйона гривень.

29 листопада стало відомо, що Петрова і Барабошка затримали в розслідуванні, яке веде Слідче управління СБУ у Києві та Київській області.

Кримінальне провадження відкрито за фактами завідомо неправдивого повідомлення про злочин, поєднаного зі штучним створенням доказів обвинувачення, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, у тому числі щодо державного діяча;

впливу на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків, а також за фактом незаконного збирання, зберігання та використання конфіденційної інформації про особу, за ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 КК України.

Нагадаємо, 8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях. Він запевнив, що не має до них стосунку.

Пізніше стало відомо, що прокуратура розглянула заяву та відкрила кримінальне провадження і доручила проводити розслідування Службі безпеки.

Ще пізніше 8 листопада в акаунті Бурейко у Facebook з'явились вибачення перед Варченком і членами його сім’ї. Попередні пости про погрози й домагання зникли.

9 листопада стало відомо, що процесуальне керівництво в розслідуванні справи щодо погроз буде здійснювати військова прокуратура.

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