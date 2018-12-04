Стало відомо, де "Шахтар" зіграє "матч життя" в Лізі чемпіонів

Матч Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ліоном" запланований на 12 грудня перенесений з Харкова до Києва.

Про це повідомляє 4 грудня керівник служби зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ донецького клубу Андрій Бурлаков.

"Офіційно. 12 грудня граємо з Ліоном у Києві на НСК. Матч життя", - написав він у Facebook.

Подробиці щодо квитків на матч і компенсації для людей, які купили квитки на гру в Харкові, обіцяють найближчим часом.

Про перенесення матчу Ліги чемпіонів між "Шахтарем" і "Ліоном" з Харкова стало відомо напередодні.

Директор організації змагань УЄФА Джорджіо Маркетті на прес-конференції в Дубліні заявив, що "жоден поєдинок під егідою УЄФА не відбудеться там, де діє воєнний стан".

Тоді зазначалося, що зустріч можуть перенести до Львова, де "Шахтар" грав з 2014 по 2016 рік, або до Києва, де перед цим уже відбувся перенесений поєдинок 5 туру Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал".

Для "гірників" матч із "Ліоном" вирішальний. У разі перемоги над французами "Шахтар" проб`ється в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За тур до завершення групового турніру в "Ліона" сім пунктів, у "Шахтаря" - п`ять очок.

Україна ввела воєнний стан в 10 областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного і Азовського морів.

Поштовхом до запровадження воєнного стану стало те, що 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.