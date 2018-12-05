Росія заявляє про загрозу провокацій з хімзброєю на Донбасі

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявляє, що Україна нібито перекидає війська до лінії розмежування на Донбасі і нібито готує провокації із застосуванням хімічної зброї.

Про це вона сказала на брифінгу 5 грудня повідомляє РБК.

"Такі дії можуть призвести до жертв серед мирного населення і суперечать не тільки мінським угодами, а й міжнародним домовленостям про заборону і обмеження зброї масового ураження", - заявила Захарова.

У зв'язку з цим МЗС закликав місію ОБСЄ активізувати спостереження в регіоні.

"Очевидно, що Київ відверто саботує мінський комплекс заходів, і це викликає побоювання з нашого боку. Введений з ініціативи Порошенка з 28 листопада воєнний стан в десяти областях України, в тому числі на Донбасі, не тільки суперечить букві і духу комплексу заходів, але і несе в собі серйозну загрозу відновлення бойових дій", - сказала представник російського МЗС.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 яких отримали поранення.

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

3 грудня у навчальних центрах Збройних Сил України розпочали збори оперативного резерву першої черги – військових повезуть на навчання для підвищення боєготовності у разі нападу.

За словами начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, навчання необхідні, оскільки Росія з кінця серпня зміцнює свої сили біля кордону з Україною, і зараз військова загроза з її боку – найбільша з 2014 року.

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