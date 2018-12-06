Військові США здійснили політ над Україною на тлі подій у Чорному морі

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Четвер, 6 грудня 2018, 17:22

Сполучені Штати із союзниками провели позаплановий політ над Україною.

Про це повідомляє Пентагон.

"Час цього політу обрали, щоб підтвердити зобов'язання США перед Україною та іншими країнами-партнерами", – зазначено у повідомленні.

У США підкреслили, що безпричинний напад Росії на українські судна в Чорному морі є небезпечною ескалацією при провокаційній та загрозливій діяльності Росії.

"Сполучені Штати прагнуть до покрашення відносин з Росією, але цього не може бути, поки її протизаконні і дестабілізуючі дії тривають в Україні та в інших місцях", – наголошують у Пентагоні.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

29 листопада президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських військових.

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Українська правда

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Теми: моряки Керченська протока США Росія
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