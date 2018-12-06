Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військові США здійснили політ над Україною на тлі подій у Чорному морі

Четвер, 6 грудня 2018, 16:22

Сполучені Штати із союзниками провели позаплановий політ над Україною.

Про це повідомляє Пентагон.

"Час цього політу обрали, щоб підтвердити зобов'язання США перед Україною та іншими країнами-партнерами", – зазначено у повідомленні.

У США підкреслили, що безпричинний напад Росії на українські судна в Чорному морі є небезпечною ескалацією при провокаційній та загрозливій діяльності Росії.

"Сполучені Штати прагнуть до покрашення відносин з Росією, але цього не може бути, поки її протизаконні і дестабілізуючі дії тривають в Україні та в інших місцях", – наголошують у Пентагоні.

25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України.

Зрештою, росіяни захопили 2 українських катери, 1 буксир і 24 українця.

Пізніше окупанти у Криму арештували усіх моряків та співробітників СБУ, які були на борту.

Їм висунули звинувачення в порушенні кордону.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

29 листопада президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських військових.

Читайте також Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Полонені моряки: де вони зараз, що на них чекає і як Україна буде їх звільняти

9 змін, які вже відбулися після введення воєнного стану

Українська правда
Теми: морякиКерченська протока СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
моряки
З'явилися свіжі фото пошкодженого судна окупантів "Оленегорский горняк"
Українські моряки уразили групу окупантів і склад забезпечення ворога
Ціни ростуть в геометричній прогресії: як міграція зерна змінила життя міст на Дунаї
Останні новини
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
Усі новини...
Реклама: