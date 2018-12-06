Новини дня: Рада відмінила «дружбу» з РФ, дипломатів пустили до полонених моряків, Угорщина згорнула роздачу громадянства

Рада підтримала припинення "дружби" з Росією, угорські консульства перестали видавати українцям громадянства, а українські дипломати почали відвідувати військовополонених у Росії — новини, які обговорювали 6 грудня.

Про Верховну Раду

Верховна Рада ухвалила законопроект про припинення дії Договору про дружбу з Росією з 1 квітня 2019 року.

Також депутати збільшили територію контролю у Чорному морі і дозволила відкривати вогонь по нападниках без попередження.

Про Об’єднавчий собор

Нинішній очільник УПЦ Київського патріархату, патріарх Філарет, не буде балотуватись на посаду предстоятеля Єдиної помісної української церкви.

Представники УПЦ Московського патріархату братимуть участь в Об'єднавчому соборі як рівні учасники і співзасновники єдиної незалежної церкви.

Про військовополонених моряків

Українські консули почали відвідувати військовополонених, яких Росія захопила у Керченській протоці, — про це заявив міністр Клімкін.

Про інші новини

Консульства Угорщини в Україні припинили і не будуть відновлювати видачу угорського громадянства українцям.

Депутатка Ради від "БПП" Ольга Богомолець заявила, що буде балотуватися у президенти України.

Українська біатлоністка Джима виграла індивідуальну гонку на етапі Кубка світу у словенській Поклюці.