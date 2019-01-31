Радник Трампа порадив Мадуро скористатися амністією
Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон порадив президенту Венесуели Ніколасу Мадуро використати можливість амністії та виїхати з країни.
Про це він написав у Twitter.
Я бажаю Ніколасу Мадуро і його радникам довгого, тихого життя після відставки на красивому пляжі де-небудь далеко від Венесуели. Вони повинні скористатися амністією президента Гуайдо і рухатися далі. Чим швидше, тим краще", - зазначив Болтон.
I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 31, 2019
Перед цим голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що може оголосити амністію Мадуро і його соратникам, якщо в країні настане демократія.
Нагадаємо:
- 23 січня спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни перед тисячами демонстрантів.
- Після цього Мадуро заявив, що країна розриває дипломатичні відносини із США. Гуайдо ж заявив, що країна зберігає дипломатичні відносини з усіма державами.
- Євросоюз, Канада, Україна та низка інших країн висловили підтримку парламенту Венесуели на чолі з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.
- Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.