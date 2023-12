Радник Трампа порадив Мадуро скористатися амністією

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон порадив президенту Венесуели Ніколасу Мадуро використати можливість амністії та виїхати з країни.

Про це він написав у Twitter.

Я бажаю Ніколасу Мадуро і його радникам довгого, тихого життя після відставки на красивому пляжі де-небудь далеко від Венесуели. Вони повинні скористатися амністією президента Гуайдо і рухатися далі. Чим швидше, тим краще", - зазначив Болтон.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.