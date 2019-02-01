Радник Трампа порадив Мадуро скористатися амністією

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П'ятниця, 1 лютого 2019, 00:30

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон порадив президенту Венесуели Ніколасу Мадуро використати можливість амністії та виїхати з країни.

Про це він написав у Twitter.

Я бажаю Ніколасу Мадуро і його радникам довгого, тихого життя після відставки на красивому пляжі де-небудь далеко від Венесуели. Вони повинні скористатися амністією президента Гуайдо і рухатися далі. Чим швидше, тим краще", - зазначив Болтон.

Перед цим голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що може оголосити амністію Мадуро і його соратникам, якщо в країні настане демократія.

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: Венесуела США


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