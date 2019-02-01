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Венесуела планує продати 15 тонн золота в ОАЕ - ЗМІ

П'ятниця, 1 лютого 2019, 04:32

Центральний банк Венесуели, підконтрольний Ніколасу Мадуро, найближчими днями продасть Об'єднаним Арабським Еміратам 15 тонн золота. Центробанк продасть частину своїх запасів, щоб мати у своєму розпорядженні євро готівкою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело у Каракасі.

"Продаж золота в ОАЕ розпочався з відвантаження 3 тонн 26 січня", - заявило джерело.

Зазначається, що минулого року Венесуела продала Туреччині золота на 900 мільйонів доларів.

"Загалом, планується продати 29 тонн золота, яке зберігається в Каракасі, до кінця лютого, щоб забезпечити ліквідність імпорту основних товарів", - повідомило агентство джерело на умовах анонімності.

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: Венесуела
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