Венесуела планує продати 15 тонн золота в ОАЕ - ЗМІ
П'ятниця, 1 лютого 2019, 04:32
Центральний банк Венесуели, підконтрольний Ніколасу Мадуро, найближчими днями продасть Об'єднаним Арабським Еміратам 15 тонн золота. Центробанк продасть частину своїх запасів, щоб мати у своєму розпорядженні євро готівкою.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власне джерело у Каракасі.
"Продаж золота в ОАЕ розпочався з відвантаження 3 тонн 26 січня", - заявило джерело.
Зазначається, що минулого року Венесуела продала Туреччині золота на 900 мільйонів доларів.
"Загалом, планується продати 29 тонн золота, яке зберігається в Каракасі, до кінця лютого, щоб забезпечити ліквідність імпорту основних товарів", - повідомило агентство джерело на умовах анонімності.
Нагадаємо:
- 29 січня повідомлялося, що з московського аеропорту Внуково в столицю Венесуели вилетів літак "Боїнг 777" без пасажирів, але з двома екіпажами.
- Згодом парламент Венесуели заявив, що з країни в Москву намагалися вивезти 20 тонн золота.
- 23 січня спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни перед тисячами демонстрантів.
- Президент США Дональд Трамп підтримав його.
- Після цього Мадуро заявив, що країна розриває дипломатичні відносини із США. Гуайдо ж заявив, що країна зберігає дипломатичні відносини з усіма державами.
- Євросоюз, Канада, Україна та низка інших країн висловили підтримку парламенту Венесуели на чолі з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.
- "Новая газета" повідомила, що у Венесуелу з Росії транзитом через Дубай і Марокко прилетів вантажний Boeing, який привіз відстороненому президенту Ніколасу Мадуро контейнери з доларами.