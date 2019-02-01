Розстріл подружжя у Миколаєві: вбивцю арештували

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П'ятниця, 1 лютого 2019, 18:42

Чоловіка, якого звинувачують у розстрілі подружжя у Миколаєві, взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Крім того, т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ініціював проведення службового розслідування з приводу повноти та якості збору матеріалів по справі загиблого подружжя (про невиконання рішення суду щодо боргових зобов’язань).

Нагадаємо:

  • 30 січня на виході з Ленінського районного суду в Миколаєві невідомий розстріляв подружжя. Жінка загинула на місці, чоловік помер у кареті "швидкої".
  • Стрілянина в Миколаєві пов'язана з розглядом судової суперечки між місцевим жителем і одеситами.

Українська правда

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Теми: суд вбивство Миколаїв


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