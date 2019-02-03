Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту Венесуели
Неділя, 3 лютого 2019, 00:12
Президент Венесуели у суботу запропонував провести у 2019 році дострокові вибори до парламенту країни - Національної асамблеї.
Про це він оголосив під час виступу перед своїми прибічниками, повідомляє DW з посиланням на AP.
За словами Мадуро, проурядова Національна конституційна асамблея має вирішити, чи підтримати цю пропозицію.
Вибори до Національної асамблеї мали б пройти у 2020 році.
Зазначається, що таку пропозицію Мадуро висунув напередодні дедлайну, який низка європейських країн поставила йому для оголошення у країні нових президентських виборів.
У іншому випадку 3 лютого вони пообіцяли визнати президентом Венесуели лідера опозиції, голову Національної асамблеї Хауна Гуайдо.
Нагадуємо:
- 23 січня спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни перед тисячами демонстрантів.
- Після цього Мадуро заявив, що країна розриває дипломатичні відносини із США. Гуайдо ж заявив, що країна зберігає дипломатичні відносини з усіма державами.
- Євросоюз, Канада, Україна та низка інших країн висловили підтримку парламенту Венесуели на чолі з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.