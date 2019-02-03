Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту Венесуели

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Неділя, 3 лютого 2019, 01:12

Президент Венесуели у суботу запропонував провести у 2019 році дострокові вибори до парламенту країни - Національної асамблеї.

Про це він оголосив під час виступу перед своїми прибічниками, повідомляє DW з посиланням на AP.

За словами Мадуро, проурядова Національна конституційна асамблея має вирішити, чи підтримати цю пропозицію.

Вибори до Національної асамблеї мали б пройти у 2020 році.

Зазначається, що таку пропозицію Мадуро висунув напередодні дедлайну, який низка європейських країн поставила йому для оголошення у країні нових президентських виборів.

У іншому випадку 3 лютого вони пообіцяли визнати президентом Венесуели лідера опозиції, голову Національної асамблеї Хауна Гуайдо.

Нагадуємо: 

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Теми: Венесуела


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