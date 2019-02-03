Предстоятель ПЦУ спрогнозував, коли інші церкви визнають українську церкву

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Неділя, 3 лютого 2019, 03:08

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очікує, що інші церкви ухвалять колегіальні рішення про визнання автокефалії ПЦУ упродовж кількох місяців.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми зараз очікуємо, що впродовж декількох місяців. Бо, наприклад, Елладська церква (у Греції - ред.) і Кіпрська мають на лютий заплановані засідання архієрейських соборів. І ми маємо надію на те, що будуть ухвалені позитивні рішення", - зазначив Епіфаній.

Митрополит пояснив, що у випадку деяких церков цей процес може бути більш тривалим через особливість процедури.

Але, підкреслив він, визнання ПЦУ є "питанням часу".

"Можливо, в інших церквах це буде більш тривало, вивчення питання різними богословськими і канонічними комісіями і так далі. Тут важко передбачити. Бо кожна церква - це окрема незалежна структурна одиниця у складі православної церкви. Тому вони самостійно вирішують колегіально чи синодально, чи на архієрейському соборі ухвалюють відповідні рішення.

Тому передбачити складно. Я не хотів би тут прогнозувати чи ставити певні хронологічні рамки, що нас визнають", - додав Епіфаній.

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Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Епіфаній Православна Церква України


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