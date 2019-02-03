Предстоятель ПЦУ спрогнозував, коли інші церкви визнають українську церкву
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очікує, що інші церкви ухвалять колегіальні рішення про визнання автокефалії ПЦУ упродовж кількох місяців.
Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Ми зараз очікуємо, що впродовж декількох місяців. Бо, наприклад, Елладська церква (у Греції - ред.) і Кіпрська мають на лютий заплановані засідання архієрейських соборів. І ми маємо надію на те, що будуть ухвалені позитивні рішення", - зазначив Епіфаній.
Митрополит пояснив, що у випадку деяких церков цей процес може бути більш тривалим через особливість процедури.
Але, підкреслив він, визнання ПЦУ є "питанням часу".
"Можливо, в інших церквах це буде більш тривало, вивчення питання різними богословськими і канонічними комісіями і так далі. Тут важко передбачити. Бо кожна церква - це окрема незалежна структурна одиниця у складі православної церкви. Тому вони самостійно вирішують колегіально чи синодально, чи на архієрейському соборі ухвалюють відповідні рішення.
Тому передбачити складно. Я не хотів би тут прогнозувати чи ставити певні хронологічні рамки, що нас визнають", - додав Епіфаній.
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Нагадаємо:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви – і 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
- Інтронізація глави ПЦУ Епіфанія призначена на 3 лютого.
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