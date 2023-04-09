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Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень

Катерина ТищенкоНеділя, 9 квітня 2023, 16:14
Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень
ЕПІФАНІЙ В УСПЕНСЬКОМУ СОБОРІ 7 СІЧНЯ, ФОТО ПЦУ

Митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській лаврі.

Джерело: Епіфаній у коментарі Суспільному, сайт УПЦ МП

Деталі: Митрополит зазначив, що про час служби повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.

Пряма мова: "Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але, скоріше за все, після комендантської години вранці".

Більше деталей: Також Епіфаній прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру, незважаючи на розірвані договори 29 березня.

"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", — сказав він.

На його думку, українізація Лаври – неминучий процес. У Верхній лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть "мирно та спокійно" молитися і в Нижній лаврі.

ВІДЕО ДНЯ

Разом з тим, як повідомляє сайт УПЦ МП, митрополит Онуфрій "очолив всенічне бдіння" у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, а в неділю провів святкове богослужіння на площі у Лаврі. Минулої неділі він також служив у Лаврі, незважаючи на рішення суду про те, що УПЦ МП має залишити приміщення Києво-Печерської лаври.

Що передувало: Київська влада вирішила не скасовувати комендантську годину на Великдень, 16 квітня. Вона триватиме, як завжди, з 00.00 до 05.00. 

Передісторія:

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Теми: ЕпіфанійПравославна Церква України
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