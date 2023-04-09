Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень
Митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській лаврі.
Джерело: Епіфаній у коментарі Суспільному, сайт УПЦ МП
Деталі: Митрополит зазначив, що про час служби повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.
Пряма мова: "Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але, скоріше за все, після комендантської години вранці".
Більше деталей: Також Епіфаній прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру, незважаючи на розірвані договори 29 березня.
"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", — сказав він.
На його думку, українізація Лаври – неминучий процес. У Верхній лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть "мирно та спокійно" молитися і в Нижній лаврі.
Разом з тим, як повідомляє сайт УПЦ МП, митрополит Онуфрій "очолив всенічне бдіння" у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, а в неділю провів святкове богослужіння на площі у Лаврі. Минулої неділі він також служив у Лаврі, незважаючи на рішення суду про те, що УПЦ МП має залишити приміщення Києво-Печерської лаври.
Що передувало: Київська влада вирішила не скасовувати комендантську годину на Великдень, 16 квітня. Вона триватиме, як завжди, з 00.00 до 05.00.
Передісторія:
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві. 30 березня духовенство УПЦ МП мало покинути Києво-Печерську лавру, хоча не хоче цього робити і тому подало позов проти національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Суд відмовив у задоволенні цього позову.
- Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", двічі не пустили до лаври священники й прихожани УПЦ МП.
- Тим часом архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ МП Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився. А митрополит УПЦ МП Онуфрій заборонив служіння архімандрита Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.
- 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт "намісника" Києво-Печерської лаври від УПЦ МП Павла (Петра Лебідя) до 30 травня за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.
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