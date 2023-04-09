Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень

Катерина ТищенкоНеділя, 9 квітня 2023, 16:14
Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень
ЕПІФАНІЙ В УСПЕНСЬКОМУ СОБОРІ 7 СІЧНЯ, ФОТО ПЦУ

Митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській лаврі.

Джерело: Епіфаній у коментарі Суспільному, сайт УПЦ МП

Деталі: Митрополит зазначив, що про час служби повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.

Реклама:

Пряма мова: "Це спричиняє трішки труднощів, бо в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але, скоріше за все, після комендантської години вранці".

Більше деталей: Також Епіфаній прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не бажають покидати Лавру, незважаючи на розірвані договори 29 березня.

"Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну", — сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

На його думку, українізація Лаври – неминучий процес. У Верхній лаврі вже постійно звершується богослужіння ПЦУ, а з часом будуть "мирно та спокійно" молитися і в Нижній лаврі.

Разом з тим, як повідомляє сайт УПЦ МП, митрополит Онуфрій "очолив всенічне бдіння" у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, а в неділю провів святкове богослужіння на площі у Лаврі. Минулої неділі він також служив у Лаврі, незважаючи на рішення суду про те, що УПЦ МП має залишити приміщення Києво-Печерської лаври.

Що передувало: Київська влада вирішила не скасовувати комендантську годину на Великдень, 16 квітня. Вона триватиме, як завжди, з 00.00 до 05.00. 

Передісторія:

Читайте також: "Колаборанти в рясі"? Що чекає на Українську православну церкву (не) Московського патріархату

"Кричать не Слава Богу, а Слава Україні", – віряни УПЦ про виселення з Лаври

Теми: ЕпіфанійПравославна Церква України
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Епіфаній
Структури РПЦ були задіяні до вторгнення РФ в Україну – Епіфаній
Епіфаній відхрестився від політичного впливу на ПЦУ: контролювати церкву ніхто не буде
ПЦУ створює свій монастир у Почаєві, де зараз лавра УПЦ МП
Останні новини
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
Усі новини...
Реклама: