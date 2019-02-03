Предстоятель ПЦУ спрогнозировал, когда другие церкви признают украинскую церковь

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Воскресенье, 3 февраля 2019, 03:08

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний ожидает, что другие церкви примут коллегиальные решения о признании автокефалии ПЦУ в течение нескольких месяцев.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Мы сейчас ожидаем, что в течение нескольких месяцев. Потому что, например, Элладская церковь (в Греции - ред.) и Кипрская имеют на февраль запланированы заседания архиерейских соборов. И мы надеемся на то, что будут приняты положительные решения", - отметил Епифаний .

Митрополит пояснил, что в случае некоторых церквей этот процесс может быть более длительным из-за особенностей процедуры.

Но, подчеркнул он, признание ПЦУ является "вопросом времени".

"Возможно, в других церквях это будет более длительно, изучение вопроса различными богословскими и каноническими комиссиями и так далее. Здесь трудно предсказать. Ибо каждая церковь - это отдельная независимая структурная единица в составе православной церкви. Поэтому они самостоятельно решают коллегиально или синодально, или на архиерейском соборе принимают соответствующие решения.

Поэтому предсказать сложно. Я не хотел бы здесь прогнозировать или ставить определенные хронологические рамки, нас признают", - добавил Епифаний.

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Напомним:

Украинская правда

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Темы: Епифаний Православная Церковь Украины


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