Предстоятель ПЦУ спрогнозировал, когда другие церкви признают украинскую церковь
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний ожидает, что другие церкви примут коллегиальные решения о признании автокефалии ПЦУ в течение нескольких месяцев.
Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".
"Мы сейчас ожидаем, что в течение нескольких месяцев. Потому что, например, Элладская церковь (в Греции - ред.) и Кипрская имеют на февраль запланированы заседания архиерейских соборов. И мы надеемся на то, что будут приняты положительные решения", - отметил Епифаний .
Митрополит пояснил, что в случае некоторых церквей этот процесс может быть более длительным из-за особенностей процедуры.
Но, подчеркнул он, признание ПЦУ является "вопросом времени".
"Возможно, в других церквях это будет более длительно, изучение вопроса различными богословскими и каноническими комиссиями и так далее. Здесь трудно предсказать. Ибо каждая церковь - это отдельная независимая структурная единица в составе православной церкви. Поэтому они самостоятельно решают коллегиально или синодально, или на архиерейском соборе принимают соответствующие решения.
Поэтому предсказать сложно. Я не хотел бы здесь прогнозировать или ставить определенные хронологические рамки, нас признают", - добавил Епифаний.
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Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
- Интронизация главы ПЦУ Епифания назначена на 3 февраля.