Ястремская выиграла второй титул WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович в финале WTA Thailand Open - International с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

Как сообщает BTU.org.ua, соперницы провели на корте почти 2,5 часа, сыграв три сета со счетом 6-2, 2-6, 7-6(3).

Выход в финал Thailand Open гарантировал Ястремской новый личный рекорд в рейтинге WTA - место в топ-40, а титул - в топ-35.

На следующей неделе Ястремская начнет выступления в составе национальной сборной Украины и примет участие в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, которые пройдут в Польше.

The @ThailandOpenHH trophy is yours, @D_Yastremska! 🏆

She overpowered Tomljanovic 6-2, 2-6, 7-6. pic.twitter.com/HO0HEgazfp