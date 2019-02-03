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Ястремская выиграла второй титул WTA

Воскресенье, 3 февраля 2019, 13:59
Ястремская выиграла второй титул WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович в финале WTA Thailand Open - International с призовым фондом в 250 тысяч долларов. 

Как сообщает BTU.org.ua, соперницы провели на корте почти 2,5 часа, сыграв три сета со счетом 6-2, 2-6, 7-6(3). 

Выход в финал Thailand Open гарантировал Ястремской новый личный рекорд в рейтинге WTA - место в топ-40, а титул - в топ-35.

На следующей неделе Ястремская начнет выступления в составе национальной сборной Украины и примет участие в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, которые пройдут в Польше. 

Накануне Ястремская вышла в финал турнира WTA International, обыграв представительницу Польши Магду Линетт.

В октябре 2018 г. Ястремская выиграла турнир в Гонконге, став самой молодой теннисисткой, победившей в финале турнира серии WTA.

Темы: спорт
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