Ястремская выиграла второй титул WTA
Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович в финале WTA Thailand Open - International с призовым фондом в 250 тысяч долларов.
Как сообщает BTU.org.ua, соперницы провели на корте почти 2,5 часа, сыграв три сета со счетом 6-2, 2-6, 7-6(3).
Выход в финал Thailand Open гарантировал Ястремской новый личный рекорд в рейтинге WTA - место в топ-40, а титул - в топ-35.
На следующей неделе Ястремская начнет выступления в составе национальной сборной Украины и примет участие в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, которые пройдут в Польше.
The @ThailandOpenHH trophy is yours, @D_Yastremska! 🏆— WTA (@WTA) February 3, 2019
She overpowered Tomljanovic 6-2, 2-6, 7-6. pic.twitter.com/HO0HEgazfp
That's some trophy @D_Yastremska! 🏆@ThailandOpenHH pic.twitter.com/LYCekXkwai— WTA (@WTA) February 3, 2019
Накануне Ястремская вышла в финал турнира WTA International, обыграв представительницу Польши Магду Линетт.
В октябре 2018 г. Ястремская выиграла турнир в Гонконге, став самой молодой теннисисткой, победившей в финале турнира серии WTA.
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