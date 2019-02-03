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ООС: бойовики стріляли 5 разів, без втрат

Неділя, 3 лютого 2019, 17:50

У неділю станом на 18 годину російсько-окупаційні війська 5 разів обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі Хутіра Вільний. Також позиції наших військ були обстріляні в районі селища Зайцеве та з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту Луганське", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли позиції українських захисників з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Павлопіль.

Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

"Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - повідомили в прес-центрі ООС.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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