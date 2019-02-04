У Дніпрі підпалили кафе: троє постраждалих

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Понеділок, 4 лютого 2019, 11:54

Поліція встановлює осіб, причетних до підпалу кафе у місті Дніпро.

Про це інформує 4 лютого прес-служба Нацполіції. 

Зазначається, що 3 лютого близько 19:00 на площі Соборній у Дніпрі двоє невідомих осіб кинули в кафе дві пляшки з невідомою речовиною, яка в подальшому зайнялась.

Внаслідок підпалу постраждало троє людей – вони отримали опіки рук. 

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3-х до 10 років.

Правоохоронці також оприлюднили відео з камери спостереження

Українська правда

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Теми: Дніпро поліція кримінал


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