У Дніпрі підпалили кафе: троє постраждалих
Понеділок, 4 лютого 2019, 10:54
Поліція встановлює осіб, причетних до підпалу кафе у місті Дніпро.
Про це інформує 4 лютого прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що 3 лютого близько 19:00 на площі Соборній у Дніпрі двоє невідомих осіб кинули в кафе дві пляшки з невідомою речовиною, яка в подальшому зайнялась.
Внаслідок підпалу постраждало троє людей – вони отримали опіки рук.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3-х до 10 років.
Правоохоронці також оприлюднили відео з камери спостереження
Українська правда