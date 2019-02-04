В Днипре подожгли кафе: пострадали три человека

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Понедельник, 4 февраля 2019, 11:54

Полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу кафе в городе Днипро.

Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 3 февраля около 19:00 на площади Соборной в Днипре двое неизвестных бросили в кафе две бутылки с неизвестным веществом, которое в дальнейшем вспыхнуло.

В результате поджога пострадали три человека - они получили ожоги рук.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3-х до 10 лет.

Правоохранители также обнародовали видео с камеры наблюдения

Украинская правда

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Темы: Днепр полиция криминал


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