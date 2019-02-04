В Днипре подожгли кафе: пострадали три человека
Понедельник, 4 февраля 2019, 10:54
Полиция устанавливает лиц, причастных к поджогу кафе в городе Днипро.
Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что 3 февраля около 19:00 на площади Соборной в Днипре двое неизвестных бросили в кафе две бутылки с неизвестным веществом, которое в дальнейшем вспыхнуло.
В результате поджога пострадали три человека - они получили ожоги рук.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3-х до 10 лет.
Правоохранители также обнародовали видео с камеры наблюдения
Украинская правда